Воспитанники центра «Тёплый дом» приняли участие в чемпионате России по регби

Новосибирские регбисты съездили в составе сборной Сибири на чемпионат России. Городскую юношескую команду создали на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

«Было около 18 команд. Мы получили много опыта, заряда и положительных эмоций. Регби – это мужской вид спорта. Без характера вообще никак. Если вышел на поле, играть нужно до последнего и стоять на ногах. Нельзя подводить команду. Спасибо нашему тренеру. Будем дальше стараться и учиться», — поделился капитан команды Илья Степанов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева искренне поздравили воспитанников «Тёплого дома».

Ребята, в свою очередь, продемонстрировали гостям свои спортивные умения. Они также вручили градоначальнику памятный подарок – мяч со своими автографами. Вскоре он появится на самом видном месте в здании городской администрации.

Анатолий Евгеньевич пожелал юным спортсменам не останавливаться на достигнутом и идти к своей цели.

«Для меня полная неожиданность, что наша команда ребятишек прорвалась на чемпионат России по регби в самый передовой дивизион. Как сказал руководитель федерации – всё ещё впереди. Ребята, я вам желаю не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. И поблагодарите своего тренера за тот труд, который он вкладывает в вас, чтобы воспитать из вас замечательных людей, будущее нашей страны, без преувеличений. Я желаю вам всем успехов», — высказался градоначальник.

Также мэр поздравил присутствующих педагогов с профессиональным праздником.

«Каждый вспоминает своего учителя. Педагога, тренера. Тренер учит выносливости, помогает формировать человеческие качества. Хотелось, чтобы каждый вспомнил своего учителя. И, поздравляя учителей, я желаю не просто благодарных учеников, а чтобы вас вспоминали, как своего любимого учителя», — отметил Анатолий Локоть.

В рамках мероприятия за вклад в популяризацию детско-юношеского спорта были награждены: президент Федерации регби Новосибирской области Михаил Хайдуров, тренер регбийного клуба «Сибирь» Александр Четвериков, а также воспитанники: Илья Степанов, Александр Михайлов и Максим Рудов.

Анатолий Локоть пообещал и дальше поддерживать команду центра «Тёплый дом».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская детская команда по регби готова к соревнованиям любого масштаба.