В Новосибирске KFC и «Вкусно – и точка» подняли цены на блюда

Цены на блюда в ресторанах KFC и «Вкусно – и точка» в Новосибирске поднялись. Средняя стоимость увеличилась на 10-12%.

В новом меню KFC боксмастер с сыром теперь стоит 359 рублей, набор наггетсов – 229 рублей, а баскет дуэт – 439 рублей. Также цены повысились на стрипсы, байтсы, соусы и газировку, пишет «АиФ-Новосибирск».

Кроме того, жители Новосибирска заметили дефицит крылышек. Одна из читательниц рассказала изданию, что уже несколько раз пыталась купить баскет с крыльями, но каждый раз его не было в наличии. Ее друзья также столкнулись с этой проблемой в заведениях на левом берегу. Они не смогли попробовать свое любимое блюдо в течение недели.

В сети «Вкусно – и точка» также подорожала продукция, в среднем на 10%. Это особенно заметно на бургерах. Например, «Гранд» теперь стоит 193 рубля, а «Гранд де Люкс» — 219 рублей. Даже обычный гамбургер подорожал с 59 до 68 рублей.

Представители KFC и «Вкусно – и точка» объясняют повышение цен ростом ставки НДС, инфляцией, увеличением затрат на логистику и себестоимость продукции.

Напомним, ранее в Новосибирске открылся ещё один ресторан Rostic's на месте KFC.