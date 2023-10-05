В Новосибирске открылся ещё один ресторан Rostic's на месте KFC

Вывеску Rostic's установили на месте ресторана KFC на площади Калинина. Площадку старого заведения уже готовят к открытию нового, проводится набор персонала.

Напомним, что в 2022 году компания «Смарт Сервис» купила 70 ресторанов KFC в России. Владельцы решили провести полный ребрендинг заведений. В прошлом году первые точки открылись Москве, а в Новосибирске изменения коснулись только ресторана в ТРЦ «Аура».

Ранее Сиб.фм сообщал, что за 54 миллиона рублей продают ресторан KFC в Бердске в Новосибирской области. Объект площадью 344,3 квадратных метра размещён на первом этаже жилого дома №90 на улице Ленина.

Кроме того, рестораны общественного питания давно стали для новосибирцев пунктом сбора старых знакомых. Например, 28 июня в одном из ресторанов KFC пенсионеры устроили музыкальный вечер. Они исполнили песню «Так вот какая ты» и другие хиты времён СССР.