В Новосибирске мужчина продает гусеничный транспортер за 10 млн

Транспортер выпустили в 1986 году. Кузов покрыт новой краской.

Сегодня, 6 октября, мужчина из Сибири выставил на продажу демилитаризированный гусечный транспортер ПТС-2, выпущенный в 1986 году. Он проадет эту военную технику за 10 миллионов рублей.

Несмотря на свой возраст, кузов транспортера покрыт новой краской. Вблизи не видно никаких видимых повреждений, сколов или трещин.

По словам продавца, транспортер полностью обслужен и готов к эксплуатации. Его гусеничная часть обладает хорошей проходимостью, и может перевозить на себе грузы до 12 тон, а также плавать в воде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском произошло два землетрясения с интервалом 18 минут.