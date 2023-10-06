В Новосибирске обсудили профилактику гриппа и ОРВИ

Очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоялось 5 октября в мэрии Новосибирска.

Как рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в регионе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. Только за прошедшую неделю в городе зарегистрировали 17000 случаев.

Такая ситуация связана со многими факторами. Прежде всего, специалисты ссылаются на значительное понижение температуры, а также возвращения большинства россиян из отпусков.

Представители департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска напоминают о том, что сейчас в городе продолжается вакцинация против гриппа.

В группе риска – дети всех возрастов, взрослые старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, профессиональный контингент: медики или учителя.

Специалисты отметили, что самым эффективным способом профилактики гриппа является иммунизация.

«Рекомендуем горожанам пройти вакцинацию актуальной вакциной с актуальными штаммами, чтобы избежать заболевания в текущем сезоне. Есть вакцина отечественного производства как для взрослых, так и для детей. Вакцин – в достаточном количестве. Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области Юлия Юрьева.

Специалисты рекомендуют работодателям и руководителям организаций снова ввести меры профилактики в виде ношения масок на рабочих местах, а также использование одноразовых перчаток и санитайзеров.

Напомним, что традиционные способы профилактики гриппа и ОРВИ включают в себя: регулярную мойку рук, избегание контакта с больными, правильное питание, поддержание физической активности. При симптомах ОРВИ следует оставаться дома.

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