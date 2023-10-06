В Новосибирске опубликовали рейтинг худших заправок города

Горожане возмущаются недоливом бензина, качеством топлива и пьяных заправщиков.

В Новосибирске выросли недовольства среди автовладельцев из-за плохого состояния дорог, нарушений правил дорожного движения и низкого качества автозаправочных станций (АЗС). Пользователи 2GIS составили рейтинг худших АЗС в городе. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В категорию «плохих» АЗС вошли станции, оцененные пользователями от 1,5 до 1,6 баллов. Среди них «Газпромнефть» на улицах Троллейной, Аникина и Тупике Красина, «Прайм» на Тюменской, «КСМ» на Тардовского, «Лукойл» на Пашинском переезде и улице Дегтярева, «Гранд» на Советском шоссе, «Опти» на Тульской и «Газпром газомоторное топливо» на Гусинобродском шоссе. Станция с оригинальным названием "АЗС" также попала в этот список.

В отзывах к этим АЗС водители жалуются на низкое качество бензина и недолив.

«Наливают воздух вместо бензина. Счётчик тикает, а топливо не идёт. Отвратительная заправка. И странные транзакции по карточке вышли. Как будто пытались двойную сумму списать», — написал один из пользователей.

Схожая ситуация наблюдается на заправке на Советском шоссе.

«Не знаю насчёт бензина, но газ тут недоливают. Из 40 кг заправляют 30. На всех АЗС хватало на 360 км полного бака, а тут заправился и хватило на 250 км», — пишет пользователь.

В категорию «очень плохих» АЗС вошли станции с рейтингом от 1,2 до 1,4 балла, включая «Лукойл» на улице Богдана Хмельницкого, «Газпромнефть» и «Гранд» на Большевистской, а также «Газойл» на Плотинной. В отзывах к этим АЗС водители жаловались на отсутствие клиентоориентированности у работников и поломанные колонки, которые либо недоливали бензин, либо вообще не заливали.

Худшими АЗС города по мнению пользователей 2GIS стали две станции, получившие всего 1 балл от клиентов: «Газойл» на улице Большой и «Новосибирскнефтетрейд» на Колывановском шоссе. Пользователи жаловались на неумелое обслуживание и конфликты с пьяными сотрудниками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди вышли на митинг из-за суда с городскими властями.