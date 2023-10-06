В Новосибирске первый снег может выпасть уже 19 октября

Синоптики ожидают первый снег в Новосибирске 19 октября.

Согласно прогнозу, опубликованному на портале «Гисметео», жители Новосибирска должны готовиться к выпадению первого снега в конце второй декады октября. Портал утверждает, что начиная с 19 октября температура будет постепенно снижаться с +15 до −1 градуса.

«Яндекс.Погода» также опубликовал аналогичный прогноз для Новосибирска. Согласно данным этого портала, во второй декаде октября температура воздуха будет колебаться от +5 до −1 градуса. Это также указывает на возможность выпадения первого снега в указанный период.

Синоптики обоих порталов прогнозируют понижение температуры и возможность выпадения снега в Новосибирске в конце второй декады октября. Жители города могут принять соответствующие меры и готовиться к наступлению зимы.

Ранее Сиб.фм публиковал комментарий СГК по поводу отсутствия отопления в некоторых жилых домах. Представители теплосетевой компании подчеркнули, что регулирование режимов требует времени и технически невозможно выполнить одномоментно.