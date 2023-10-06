В Новосибирске у 22-летней девушки приставы отобрали автомобиль Hyundai Creta

Судебные приставы остановили должницу на магистрали в Дзержинском районе Новосибирска и тут же описали её автомобиль за 2,5 миллиона рублей.

22-летняя жительница Новосибирской области задолжала юридическому лицу в Искитиме порядка 2,5 миллиона рублей. Согласно данным УФССП России по Новосибирской области, девушка работала в одном из медицинских учреждений Бердска, но и в городе-спутнике должницу найти не смогли.

Дорогостоящий автомобиль Hyundai Creta был объявлен в розыск, в итоге он был замечен на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска, где судебные приставы его тут же остановили.

"В присутствии понятых составили акт о наложении ареста на автомобиль Hyundai Creta. Его изъяли и передали на ответственное хранение представителю взыскателя",

— рассказал врио главы отделения по Дзержинскому району Максим Алмаев.

В итоге автомобиль уйдет с молотка, а вырученная от его продажи сумма позволит покрыть хотя бы часть долга, от погашения которого 22-летняя девушка уклонялась.

Также напомним, что в Новосибирске на этой неделе 53-летний отец заплатил 144 тысячи долга по алиментам, когда приставы описали его автомобиль Nissan Almera.