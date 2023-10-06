В Новосибирске вынесли приговор сбежавшему со службы срочнику

2-Восточный окружной суд в Новосибирске приговорил младшего сержанта, который сбежал со службы перед новогодними праздниками, а через полгода явился с повинной.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Антона Баранова. Молодой человек был выписан из больницы 28 декабря 2022 года, но вместо того, чтобы отправиться к месту несения службы, он уехал праздновать Новый год к родственникам.

«К предписанному ему сроку, к месту прохождения военной службы не прибыл, самовольно убыл к месту жительства родственников, где проводил время по своему усмотрению, — говорится в приговоре военного суда. – 6 июня 2023 года Баранов добровольно прибыл в отдел полиции и заявил о себе как о военнослужащем, незаконно находящимся вне места службы».

Рассмотрев уголовное дело уклониста, судья принял решение о назначении Баранову наказания в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Пока этот приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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