В Новосибирске жители «Гринарта» вышли на митинг

В 13 часов люди вышли с плакатами у театра «Глобус».

Вчера, 5 октября, жители жилого комплекса «Гринарт» в Новосибирске провели митинг у театра «Глобус». Демонстрация началась в 13 часов. Мероприятие организовали в рамках их протеста против решения суда об отмене публичного сервитута на территории жилого комплекса.

Ситуация началась в прошлом году, когда жители выразили свое недовольство насчет того, что на их территорию могут заезжать представители коммунальных служб. Власти утверждают, что это упрощает работу специалистов и спецтехники.

Митинг согласовали с местными властями.

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