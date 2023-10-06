В Новосибирской области 159 тысяч должников должны оплатить транспортный налог

В региональном УФНС назвали число должников по транспортному налогу.

На данный момент 159 386 автовладельцев, проживающих в Новосибирской области, признаны должниками по транспортному налогу. Их общая задолженность составляет почти 978 936 000 рублей. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на УФНС.

Должниками считаются те, кто не оплатил долги за налоги в 2022 году. То есть те, кто должны оплатить транспортный налог до 1 декабря 2023 года, пока не включаются в список должников.

Данные УФНС также показывают, что в последние несколько лет ежегодно примерно 700 тысяч физических лиц в Новосибирской области должны платить транспортный налог. Из них около 23% не уделяют должного внимания оплате этих налогов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что россияне рассказали, что делает их по-настоящему счастливыми.