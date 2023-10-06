В Новосибирской области бабушки отправили треугольные письма бойцам в зону СВО

Пожилые женщины Черепановского района Новосибирской области написали солдатам в зоне специальной военной операции (СВО) необычные письма в форме треугольников.

Это мероприятие называется «Солдатский треугольник – Письмо внуку».

Организаторы этой акции, представители областного филиала Фонда «Защитники Отечества», общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов под названием «Эхо», а также районного подразделения «Союза женщин», отмечают, что формат писем выбрали не случайно. Он символизирует связь поколений и передачу духа патриотизма от одного поколения к другому.

Каждое из этих треугольных писем содержит множество теплых и приветливых слов от старшего поколения бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

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