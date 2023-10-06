В Новосибирской области объем экспорта зерна в Китай в 2023 году вырос в 5 раз

Специалисты ведомства оформили фитосанитарные сертификаты на 380,8 тыс. т зерновой продукции.

Объём экспорта зерна из Новосибирской области в Китай вырос в 5,2 раза за девять месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В общей сложности специалисты ведомства оформили фитосанитарные сертификаты на 380,8 тысяч тонн зерновой продукции, предназначенной для экспорта в Китай. Этот объем включает в себя разнообразные виды зерновых и сельскохозяйственных культур: ячмень — 100,3 тысяч тонн, горох — 95,1 тысяч тонн, лен — 85,4 тысяч тонн, рапс — 29,7 тысяч тонн, гречиха — 24,9 тысяч тонн, овес — 22,4 тысяч тонн, пшеница — 22 тысячи тонн, семена подсолнечника — 988 тонн.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обсудили профилактику гриппа и ОРВИ.