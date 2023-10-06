В Новосибирской области продали рекордное количество новостроек в сентябре

В сентябре 2023 года в Новосибирской области установили рекорд по продажам новостроек. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Лидерами продаж стали различные районы города. Октябрьский район на первом месте. С начала года зарегистрировали 8900 договоров купли-продажи недвижимости.

На втором и третьем местах по количеству сделок на первичном рынке жилья оказались Заельцовский и Ленинский районы.

Следует отметить, что в прошлом месяце заключили 6164 сделки купли-продажи на первичном рынке жилья в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в жилых комплексах, номинантах федеральных премий, цены растут на 10-15% быстрее рынка.