В новосибирском парке Каменка работы завершат в 2024 году

Мэр Новосибирска Локоть рассказал о переносе работ в парке «Каменка».

Глава Новосибирска Анатолий Локоть в эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» поделился информацией о возможном переносе работ в парке «Каменка». Изначально строительство планировалось завершить в текущем 2023 году. Градоначальник пояснил, что задержка не связана с плохой организацией работ, а вызвана сложностями на местности.

По словам мэра, на территории парка присутствует высокая степень заболоченности, что создает проблемы. Он пояснил: «Положить асфальт на болото нельзя. Поэтому приходится извлекать грунт, и это потребовало большего объема работ, чем изначально планировалось».

Локоть также отметил, что большую часть проекта подрядчик сумеет завершить в этом году. Однако для обеспечения высокого качества благоустройства парка он предложил завершить оставшиеся работы в 2024 году. Такой подход позволит учесть все трудности на местности и обеспечить наиболее эффективное и качественное выполнение проекта.

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