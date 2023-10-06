В зоне СВО погиб сибиряк Равиль Базыров из Венгеровского района

Он погиб 19 сентября в возрасте 35 лет.

В Новосибирской области жители Венгеровского района будут прощаться со своим земляком Равилем Базыровым. Он погиб в ходе специальной военной операции (СВО) 19 сентября. Равилю было 35 лет. Сообщение о гибели опубликовали в группе администрации района в ВК.

Как именно погиб Равиль, не сообщается. Также остается неизвестным то, как именно боец попал на Донбасс.

Прощание с Равилем пройдет в селе Воробьево, 8 октября в 13:30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Шойгу потребовал нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске.