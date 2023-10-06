Возбуждение и сила: в планетарии объяснили, как на новосибирцев повлияет лунное затмение 29 октября

Жители Новосибирска почувствуют силу и возбуждение от лунного затмения 29 октября.

29 октября жители Новосибирска ощутят силу и возбуждение от лунного затмения. Об этом «Сиб.фм» сообщил сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Как отмечает специалист, негативного влияния на организм человека от лунного затмения ожидать не стоит. Напротив, новосибирцы могут ощутить воодушевление после увиденного.

«Оно не даст человеку поспать. Он будет заряжен силой и возбуждением, что он увидел лунное затмение — некое астрономическое событие, которое происходит не каждый месяц, а с периодичностью один-два раза в год», — пояснил Андрей Никифоров.

Напомним, что затмение пройдёт в Новосибирске 29 сентября в 3 часа 15 минут. Тенью покроется только 13% луны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что астрофотограф Алексей Поляков снял туманность Пакмана, которая находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли.