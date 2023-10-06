Врач Кутушов назвал безопасный способ очистить организм от токсинов

По словам специалиста, важно отказаться от вредных привычек и правильно питаться.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что очистить организм от опасных токсинов можно при помощи отказа от вредных привычек и правильного питания. Вдобавок важно нормализовать сон и заниматься физической активностью, сообщает RuNews24.ru со ссылкой на телеграм-канал специалиста.

Кроме того, врач напомнил о необходимости присутствия в рационе пробиотиков и клетчатки, которые помогают решить проблему синдрома «ленивого кишечника», улучшают перистальтику и улучшают процесс переваривания пищи.

Также Кутушов посоветовал использовать для приготовления блюд замороженную ягоду. Она содержит полезные соединения, которые доступны человеку и после ее разморозки.

Напомним, диетолог Белюга посоветовала употреблять осенью меньше сладкого.