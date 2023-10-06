Врачи выяснили, действительно ли опасно ходить осенью без шапки

Специалисты утверждают, что голову не продует, но у человека может от холода заболеть голова и начаться приступ мигрени.

Врач-терапевт сервиса DocMa Татьяна Маеренкова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что, если не носить шапку осенью, это не приведет к серьезным недугам, но вполне может отразиться на иммунитете.

«Чаще всего от холода может заболеть голова. Есть даже такое понятие, как cold stimulus headache (головная боль из-за холодовых стимулов), обычно боль локализуется в центре лба и проходит, когда голова оказывается в тепле», — объяснила специалист.

Кроме того, холод, по словам врача, может спровоцировать приступ мигрени, бронхиальной астмы, стенокардии и даже инфаркт.

В свою очередь педиатр Анастасия Дворецкая добавила, что в случае с детьми, не стоит натягивать на них шапку насильно.

«Ребёнок сам в состоянии контролировать, когда ему станет холодно, и он обязательно изъявит желание надеть шапку, застегнуть куртку и согреться. Если ребёнок хочет быть без шапки, активно её снимает — значит, сейчас ему так комфортно, и это абсолютно нормально», — отметила она.

Что касается взрослых, то при желании шапку можно заменить платком или капюшоном. Но в сильный ветер их может быть недостаточно — тогда лучше всё же отдать предпочтение шапке, добавила медик.

Напомним, врач перечислила полезные продукты для крепкого иммунитета осенью.