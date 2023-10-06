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общество

Жители Новосибирска спасли умирающего из-за блох котёнка

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске спасли умирающего от стаи блох котёнка.

Котёнка, умирающего из-за блох, спасли около одной из школ Новосибирска. Об этом сообщили в «АиФ-Новосибирск».

Обессиленное бездомное животное нашли мама и дочь на тротуаре. Его заживо пожирали тысячи блох. Местные жители подобрали котёнка и передали волонтёрам приюта «КиттиКеа».

По словам волонтёра Александра, за четыре года практики он впервые столкнулся с такой ситуацией. Он также добавил, что насекомые буквально образовали гнездо на теле котёнка.

«Когда мы взяли её в руки, то были поражены. Блохи бегали прям на поверхности, хотя обычно они прячутся и их даже не сразу заметишь. Тут же они бродили роем прям сверху», — подчеркнул он.

Фото Жители Новосибирска спасли умирающего из-за блох котёнка 2

Зоозащитники обработали кошечку средством от блох и искупали её в противопаразитной ванне со специальным шампунем. Затем с котёнка пинцетом сняли мёртвых паразитов.

«После мы её ещё раз обрызгали средством от блох и положили в клетку. Малышка была совсем слабой, почти не двигалась. У неё из-за покусов образовалась сильная анемия, она была бледная», — делится волонтёр.

Первое время четырёхмесячный котёнок отказывался от еды, приходилось его подкармливать. Спустя некоторое время малышка набрала вес и пошла на поправку.

Подробнее о судьбе котёнка — в материале «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» из-за убийства пса Байкала.

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Диана Джафарова
журналист

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