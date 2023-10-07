«Автомобилист» разгромил «Сибирь» со счётом 4:0 на выезде

Уральский «Автомобилист» разгромно обыграл новосибирскую «Сибирь».

Матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между ХК «Сибирь» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга закончился в пользу последних со счетом 0:4. Игра состоялась на стадионе «Сибирь-Арена».

На 17-й минуте игры Олег Ли из команды «Автомобилист» открыл счет, забив первый гол. На 23-й минуте Максим Осипов удвоил преимущество своей команды, забив второй гол. В конце третьего периода на 54-й минуте Брукс Мэйсек увеличил счет, воспользовавшись численным преимуществом.

Через 54 секунды после этого Василий Филяев закрепил победу «Автомобилиста», забросив четвертый гол в ворота «Сибири». Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин сумел сохранить свои ворота невскрытыми на протяжении всего матча.

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