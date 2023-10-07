Боец с позывным «Барон» из Барабинска пропал в зоне СВО

Участник СВО из Новосибирской области пропал без вести — предположительно, он погиб.

Военнослужащий Николай Рахвалов из Барабинского района Новосибирской области пропал без вести в зоне СВО, рассказала Сиб.фм его супруга Ирина. По его словам, она до сих пор не получила официального уведомления о гибели бойца, поэтому верит, что муж может вернуться домой.

«Я точно даже ничего сказать не могу: он был лейтенантом, командиром своих пацанов. Он должен был быть водителем, потом его перевели, он согласился стать лейтенантом. Сначала мне позвонил командир и сказал, что муж числится без вести пропавшим, сказали, что его сбили. Потом через какое-то время пришла бумага, что с 8 июля Рахвалов Николай Вадимович числится погибшим. Но командиры говорят, что эвакуировать тело не получается, так как идут бои», — рассказала она.

У Николая Рахвалова осталось двое маленьких детей.

В честь «Барона» назвали автомобиль, который отправили из Новосибирской области в зону проведения спецоперации. Ранее Сиб.фм подробно рассказывал про то, как депутат из Барабинска организовал