Что известно о пропавшем на СВО новосибирце

В зону СВО прибыли четыре автомобиля из Новосибирской области, которые назвали позывными погибших мобилизованных — Атаман, Барон, Барни и Седой.

25 сентября в Донецк приехали четыре автомобиля, которые купили жители Барабинска, чтобы поддержать российских бойцов. Эти машины стали символом памяти и уважения к погибшим героям. Среди прибывших автомобилей были две легендарные «буханки», Нива и УАЗик.

Одну из «буханок» назвали в честь Александра Науменко, который носил позывной «Седой». Александр погиб в возрасте 26 лет.

УАЗик получил имя «Барни» в память о 23-летнем Михаиле Комарове из села Кармакла Барабинского района.

Две другие «буханки» назвали в честь Игоря Казакова и Николая Рахвалова. Игорь, отец троих детей, носил позывной «Атаман». Николай Рахвалов из Барабинска был известен как «Барон».

Ирина Рахвалова, жена Николая Рахвалова, рассказала, что надеется и верит в то, что ее муж жив и однажды вернется домой. Она пока не получила официального уведомления о его смерти, и семья продолжает ждать бойца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском участника СВО Наумова наградили медалью «За Отвагу» в СВО.