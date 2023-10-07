Два человека погибли в сгоревшем Mitsubishi Lancer Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer и мотоцикла ИЖ Юпитер 5. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ГИБДД, авария произошла в ночь на 7 октября в Доволенском районе Новосибирской области. Около 2:20 18-летний водитель иномарки без прав ехал по улице Ленина в селе Ильинка.

Автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся и наехал на припаркованный у дома мотоцикл.

После опрокидывания автомобиль загорелся — в результате ДТП погибли водитель и его 16-летняя пассажирка.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске в ДТП погиб пассажир.