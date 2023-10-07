ГК «Дискус» не успевает сдать дома в Новосибирске в срок

Прокуратура контролирует сроки сдачи домов ГК «Дискус» в Новосибирске.

На данный момент степень готовности домов в микрорайоне Просторный составляет 80%, что ниже запланированного показателя. В связи с этим застройщику было выписано предостережение со стороны областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры вместе с чиновниками мэрии провели инспекцию строительных площадок в микрорайоне Просторный. Особое внимание было уделено работам по отделке помещений, монтажу электрики и благоустройству придомовых территорий. Результаты проверки оказались неутешительными для застройщика.

«Степень строительной готовности объектов почти 80%, что ниже планируемого. В целях недопущения сроков срыва сдачи домов в эксплуатацию застройщику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Надзорное сопровождение достройки домов в микрорайоне будет продолжено», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в сентября ГК «Дискус» планировала закончить строительство домов в жилом комплексе «Плющихинское» в Новосибирске к концу 2023 года, сообщил глава компании Алексей Джулай.