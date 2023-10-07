Кадыров наградил сына званием Героя Чечни после избиения заключённого

Глава Чечни вручил награду своему сыну — ранее он был замечен за избиением человека в СИЗО.

15-летнему сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Адаму, присвоили звание Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, называя молодого человека «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного».

Делимханов отметил, что Адам всегда проявлял лидерские и организаторские качества, стремился к собственному развитию и не тратил время понапрасну. По словам депутата, он уверен, что Адам будет служить интересам Отечества и принесет огромную пользу своему народу и стране.

Напомним, в конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, арестованного за сжигание Корана. Кадыров выразил гордость поступком своего сына. Также несколько дней назад глава республики назначил свою 24-летнюю дочь вице-премьером региона.