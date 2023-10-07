На ремонт дворов в Новосибирске потратили более 600 млн рублей с начала года

Администрация Новосибирска освоила более 600 млн рублей на ремонт по дворах.

В 2023 году администрация Новосибирска потратила свыше 600 млн рублей на ремонт и благоустройство дворов. Об этом сообщили в мэрии города. Из этой суммы около 50 млн рублей были выделены на ремонт микрорайона "Зелёный бор", включая финансирование из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также собранные средства местных жителей в размере 4 млн рублей. Весь процесс ремонта включал в себя работы по ремонту тротуаров, дворовых проездов, въездов в микрорайон, а также установку урн, скамеек, детского оборудования, освещения и озеленения.

Кроме того, перед началом ремонтных работ пришлось отремонтировать аварийные участки теплосетей и водопровода. Всего в процессе ремонта участвовало 41 двор, включенных в федеральный проект, и еще 200 дворов, выбранных на основе наказов избирателей. На данный момент осталось завершить работы только в 30 дворах, и остальные уже отремонтированы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ледовый дворец СКА на Воинской в Новосибирске выставили на продажу за 530 млн. Это на 200 млн больше, чем полгода назад, во время предыдущей попытки продать его.