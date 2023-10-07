Облаву на мигрантов устроили сотрудники ФСБ и МВД в Новосибирске

Силовики проверили соблюдение миграционного законодательства в Новосибирске.

В Новосибирске сотрудники ФСБ, МВД и СУ СКР по Новосибирской области провели совместный рейд на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Проверки проходили на территории складов, расположенных на Толмачёвском шоссе. Всего силовики проверили больше двухсот мигрантов — правоохранительные органы выявили нарушения.

«В результате проведённой работы стражи правопорядка выявили 13 административных правонарушений в области миграционного законодательства. По возбуждённым административным делам в отношении 9 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации. Также в отношении некоторых мигрантов вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в России», — уточнили в МВД.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи проверят избиение 11-летнего мальчика детьми мигрантов.