Сельскохозяйственная ярмарка открылась на площади Маркса в Новосибирске

Дачники и фермеры из Новосибирской области продают урожай на ярмарке.

Сельскохозяйственная ярмарка на площади Маркса в Новосибирске открылась в субботу, 7 октября. На этом мероприятии предприниматели, фермеры и дачники из всей области представляют свою продукцию горожанам.

На ярмарке можно приобрести различные товары, включая фрукты, дикорастущие растения, овощи, мёд и саженцы. Также предлагаются продукты питания, такие как рыба, мясо и хлебобулочные изделия. Важно отметить, что предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется бесплатно.

Мэрия Новосибирска сообщает, что волонтеры с тележками готовы помочь посетителям доставить их покупки до автомобиля или автобуса.

Организаторами данного мероприятия выступили управление потребительского рынка мэрии Новосибирска и администрация Ленинского района.

Напомним, жителей Новосибирска ожидают тёплые выходные 7-8 октября.