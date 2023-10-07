Жителей Новосибирска ожидают тёплые выходные 7-8 октября

В Новосибирске ожидается потепление 7 и 8 октября.

Теплые выходные ожидаются в Новосибирске 7-8 октября, сообщают синоптики. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 7 октября, город ожидает малооблачная погода, а температура воздуха достигнет +18 градусов Цельсия. Скорость ветра будет невысокой — всего 1-2 метра в секунду.

Однако, в воскресенье, 8 октября, ситуация будет менее однозначной. Утром температура воздуха составит +9 градусов, днем поднимется до +17 градусов, а вечером опустится до +14. В течение дня ожидается переменная облачность с прояснениями.

Жители города могут насладиться приятной погодой и продолжить наслаждаться теплом начала октября. Однако, стоит помнить, что погода может измениться в любой момент, поэтому рекомендуется быть готовыми к возможным изменениям.

Напомним, под Новосибирском произошло два землетрясения с интервалом 18 минут.