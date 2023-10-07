«Шёл едкий дым, плавился пластик»: телефон на зарядке взорвался у жительницы Новосибирска

Жительница Новосибирска заявила, что её телефон загорелся, пока заряжался ночью.

В Новосибирске у местной жительницы взорвался телефон, который заряжался ночью. Об этом сибирячка рассказала Telegram-каналу «АСТ-54 Black».

Инцидент произошёл в квартире на Королёва, 10/1.

«В 2 часа ночи у женщины взорвался заряжающийся телефон, пока она спала с двумя детьми. Шёл едкий дым, плавился пластик», — рассказала женщина.

Напомним, в Новосибирске школьник 2014 года рождения получил ожоги туловища и кисти от загоревшегося зарядного устройства. Инцидент произошел, когда мобильный телефон оставили на зарядке рядом с кроватью.

В результате ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, что привело к получению пострадавшим ожогов.