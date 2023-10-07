У гостиницы «Турист» в Новосибирске поставили ажурную карету с тройкой лошадей

Огромную карету с тройкой лошадей поставили на Маркса у гостиницы «Турист» в Новосибирске.

В Новосибирске на площади Маркса перед 25-этажным зданием строящегося апарт-комплекса «Турист» появилась большая карета, установленная на территории, где сейчас проходят работы по благоустройству и озеленению сквера. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Арт-объект представляет собой большую королевскую карету с короной на крыше, фонарями и облучком для кучера. Она размещена на специальной платформе и хорошо видна с пешеходного тротуара, который ведет к входу у метро. Карета окрашена в синий цвет и богато украшена декоративными элементами, такими как двуглавые орлы с российского герба сделанные из золота.

Апарт-комплекс «Турист» находится на стадии строительства и будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Застройщику мэрией выдано разрешение на строительство, которое действует до 23 июня 2024 года. Общая площадь нового комплекса составит почти 72 000 квадратных метров, при этом номерной фонд будет занимать 19 этажей, с седьмого по 25-й. На первых шести этажах будут расположены торговые, выставочные, коммерческие помещения и заведения общественного питания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на площади Ленина установили двухметровую скульптуру зомби в желтом плаще. Одной рукой здоровяк придерживает фонарный столб, а второй зазывает клиентов.

Также в «Мира Парке» под Новосибирском появилась скульптура «Мать», у которой можно посидеть на руках.