Учительница из Новосибирска заплатила 40 тысяч за сорванные цветы в ботсаду ТГУ

В Томске группа школьников из Новосибирска сорвала цветы в ботаническом саду.

Учительница из Новосибирска, сопровождавшая группу школьников во время экскурсии в Ботанический сад Томского госуниверситета (ТГУ), решила возместить ущерб, нанесенный детьми, из своего личного бюджета. Как сообщает информационное агентство «РИА Томск», она оплатила 40 тысяч рублей, которые были переданы в эндаумент-фонд ТГУ для восстановления уничтоженных цветов.

Инцидент произошел 28 сентября 2023 года, когда пятиклассники из Новосибирска посетили Ботанический сад ТГУ. В ходе экскурсии дети сорвали более 200 цветущих безвременников, из которых около 90 были использованы для составления букетов, а остальные были повреждены.

Любовь Синицына, учительница математики, рассказала, что после обнаружения уничтоженных цветов, сотрудники Ботанического сада вызвали Росгвардию и инспектора по делам несовершеннолетних. Однако, учитывая необходимость группы в срочном отъезде, она решила оплатить ущерб самостоятельно, чтобы избежать официальной процедуры и сэкономить время. Сумма ущерба составила 43,5 тысячи рублей, и учительница внесла благотворительный взнос в размере 40 тысяч рублей через кьюар-код. По ее словам, она пока не получила возмещение затрат.

Михаил Ямбуров, директор Ботанического сада ТГУ, пояснил, что обычно в таких случаях требуется составление протокола о правонарушении и направление материальных претензий к школе. Однако в данном случае учителя попросили не привлекать школу к ответственности, так как они готовы были возместить ущерб. Решение было принято после оплаты учителем суммы.

Напомним, в Новосибирске дети мигрантов избили школьника.