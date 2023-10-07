В Новосибирске дети мигрантов избили школьника

Инцидент произошел днем в жилом массиве Троллейный, когда ребенок возвращался из школы и гулял с девочкой.

В Ленинском районе Новосибирска 29 сентября в жилом массиве Троллейный, в районе школы, подрались ученики пятого класса.Всем ребятам по 11 лет. По словам матери одного из пострадавших детей, трое нападавших оказались детьми мигрантов. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой после учебы и гулял с одноклассницей.

Мать пострадавшего сказала, что нападавшие молодые люди придерживаются идеологии «АУЕ»*. Ее сын находится в состоянии шока. Сам пострадавший не может вспомнить детали драки. Известно, что она началась после того, как у него украли сменную обувь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском обнаружили разложившийся труп без головы.

«АУЕ»* — признано экстремистским и запрещено на территории России.