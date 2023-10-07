Утилизация отходов в сельских туалетах Новосибирской области обойдётся в 70 млрд

Стоимость утилизации отходов в сельских туалетах Новосибирской области оценена в 70 миллиардов рублей.

В соответствии с новыми санитарными нормами и правилами (СанПиН), действующими в течение последних двух лет, обычный метод обращения с жидкими бытовыми отходами (ЖБО) в сельских туалетах является незаконным. СанПиН запрещает ямные туалеты и вывоз навоза в поля. Сельсоветы и районные администрации ищут решение этой проблемы, пишет BFM-Новосибирск.

По данным регионального министерства ЖКХ, строительство очистных сооружений для обработки ЖБО в сельских районах будет стоить 70 миллиардов рублей, что является неподъемной суммой.

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании "Юсконсалт", подтвердила, что новые СанПиН, вступившие в силу в 2021 году, требуют изоляции ЖБО от почвы, делая традиционные ямные туалеты незаконными.

Евгений Авдеев, начальник управления систем жизнеобеспечения министерства ЖКХ Новосибирской области, сообщил, что из 460 муниципальных образований региона только в 27 есть очистные сооружения, пригодные для обработки ЖБО. Он отметил, что для обеспечения всей области возможностью приема ЖБО необходимо построить десятки очистных сооружений, что потребует 70 миллиардов рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулатов подчеркнул, что данная проблема является государственной и не может быть решена за счет бюджета.

Представители надзорных органов согласны с необходимостью доработки этого вопроса на законодательном уровне.

Напомним, застройщик «Дом-строй» приобрел территорию и здание телестанции «Мир» в Новосибирске.