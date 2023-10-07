Застройщик «Дом-строй» приобрел территорию и здание телестанции «Мир» в Новосибирске

В Новосибирске застройщик выкупил недвижимость телестанции «Мир».

Новосибирский застройщик "Дом-строй" стал новым владельцем активов телестанции "Мир", прекратившей свое вещание в декабре 2021 года. Как сообщает BFM-Новосибирск, что сделка была совершена в сентябре, однако официальных заявлений об этом не делалось, а стоимость сделки не раскрывается.

Из открытых источников известно, что в октябре 2022 года активы телестанции "Мир", включая земельный участок и недвижимость, были выставлены на продажу за 140 миллионов рублей. В продажу входила территория на улице Горская, разделенная на два участка площадью 1,7 тыс. кв. м и 12,3 тыс. кв. м.

На территории располагается трехэтажное административное здание, где ранее находилась телестудия, а также телевизионная вышка и гаражный комплекс.

По данным BFM-Новосибирск, "Дом-строй" планирует возвести на приобретенной территории жилые здания. Строительство предполагается начать через 2-3 года.

Напомним, в Новосибирске за 10 млн продают плавающий гусеничный транспортёр.