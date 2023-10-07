В Новосибирске за 10 млн продают плавающий гусеничный транспортёр

Житель Новосибирска продаёт транспортёр на гусеницах.

В Новосибирске появилось объявление о продаже гусеничного транспортёра «ПТС-2» за 10 миллионов рублей.

Это демилитаризированное транспортное средство, выпущенное в 1986 году, способно преодолевать болота и заснеженные дороги, а также плавать. Кузов транспортёра покрыт свежей краской и не имеет видимых повреждений.

Продавец отмечает, что в наличии имеется большой выбор запасных частей. Стоит отметить, что данный транспортёр изначально предназначался для военных целей, таких как перевозка десанта, боевых машин через водные преграды и сложный рельеф местности.

Напомним, в Новосибирской области продали рекордное количество новостроек в сентябре.