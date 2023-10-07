В день рождения Путина в Новосибирской области высадили 1000 сосен

В Новосибирской области прошла акция «Посади свое дерево».

В субботу, 7 октября, в Иститимском районе Новосибирской области активисты Народного фронта высадили около 1000 молодых сосен. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Новосибирска Александр Аксёненко.

Деревья для пересадки выкапывают с территорий, которые отведены под сельскохозяйственные нужды или расположены вдоль линий электропередач. Они подлежат вырубке, но благодаря активистам их пересаживают в другие, безопасные места. Так, осенью 2023 года таким местом стал Бурмистровский сельсовет Искитимского района.

За время акции её участники выкопали около 1000 молодых сосен, а затем развезли в Советский и Первомайский районы Новосибирска, Искитимский район, город Искитим и город Бердск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на участке бульвара на Красном проспекте от ул. Каинской до ул. Сибревкома в Новосибирске аварийные и гнилые деревья заменят молодыми и здоровыми. В центре дорожного полотна деревья получают недостаточно осадков, они страдают от резкого перепада температур и сильного ветра, который дует с реки Оби. Для такой территории нужны засухостойкие и морозостойкие растения. Озеленители остановили свой выбор на иве ломкой, клене Гиннала и пузыреплоднике – эти растения уже хорошо проявили себя в озеленении улиц, скверов и парков Новосибирска.