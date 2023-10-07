В Новосибирске демонтируют неработающие из-за санкций паркоматы

В Новосибирске прекращается работа паркоматов из-за санкций Евросоюза.

Мэрия Новосибирска приняла решение о демонтаже паркоматов на 13 муниципальных парковках, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на администрацию города.

Паркоматы на муниципальных парковках в Новосибирске были установлены французской компанией Flowbird S.A.S. Однако из-за введенных санкций против России, компания прекратила обслуживание ПО на всей территории страны.

В связи с этим, автомобилисты смогут оплачивать парковку другими способами. Они могут воспользоваться мобильным приложением «Горпарковки», сайтом parking-54.ru или отправить смс-сообщение на номер 9878. Кроме того, на сайте и в приложении будет доступна функция постоплаты, позволяющая водителям оплатить парковку в течение действующих суток.

В настоящее время Городской центр организации дорожного движения совместно с Сбером работает над созданием собственного сервиса оплаты муниципальных парковок.

Напомним, ГК «Дискус» не успевает сдать дома в Новосибирске в срок.