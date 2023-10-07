В Новосибирске мужчина с ножом ограбил контору микрозаймов на 4,5 тысячи

В Новосибирске серийный грабитель напал на офис микрозаймов.

В Новосибирске был задержан подозреваемый в ограблении офиса микрозаймов на улице Титова, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Согласно информации полиции, неизвестный мужчина, ворвавшись в офис, угрожал ножом и требовал от сотрудницы передать ему все наличные. Женщина передала ему 4,5 тысячи рублей, после чего преступник скрылся.

После произошедшего сотрудница офиса немедленно обратилась в полицию и предоставила оперативникам описание подозреваемого. Полицейские также проанализировали запись видеокамер и выяснили, что мужчина схожих примет уже находится в розыске.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 7 "Ленинский" задержали 24-летнего местного жителя, ранее судимого. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, и он находится под арестом.

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