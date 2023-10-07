В Тогучинском районе под Новосибирском фура сбила медведя

Грузовой автомобиль сбил медведя в Новосибирской области.

В начале октября в Тогучинском районе Новосибирской области неизвестный автомобилист сбил медведя. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своём Telegram-канале.

По данным главы ведомства, медведя сбил грузовой автомобиль, а водитель скрылся с места происшествия. Специалисты ведомства узнали о сбитом медведе позже. Судя по всему, неизвестный водитель также перетащил тело сбитого животного на обочину.

Евгений Шестернин просит сообщить в Минприроды Новосибирской области, если вы были свидетелями этого происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медвежонок пришел к жителям села Троицк. Животное заметили, когда оно бродило по одному из огородов в селе. На видео видно, как люди, увидев медвежонка, попытались прогнать его с территории села. Однако медвежонок вернулся обратно на следующий день.