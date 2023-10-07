В Новосибирске не нашли подрядчика для ремонта Димитровского моста

Конкурс на ремонт Димитровского моста в Новосибирске не состоялся.

Не состоялся конкурс на ремонт Димитровского моста в Новосибирске, так как не было подано ни одной заявки от потенциальных подрядчиков. Согласно данным Госзакупок, 6 октября закончился срок приема предложений.

Указывалось, что задача победителя аукциона будет включать в себя проведение инженерных изысканий и создание проектно-сметной документации для ремонта моста. Бюджет работ составлял 598 315 рублей.

Димитровский мост является важным транспортным узлом Новосибирска, соединяющим левый берег с площадью Труда и площадью Энергетиков, а правый — с Фабричной. Ранее было объявлено о планах его ремонта в 2024 году.

Напомним, в сентябре в мэрии Новосибирска заявили, что в 2023 году ремонт наиболее поврежденных участков Димитровского моста будет проводиться компанией «ДЭУ №1».