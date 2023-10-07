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общество

В Новосибирске в автобусе мужчина публично занимался онанизмом

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Жители Новосибирска заметили в автобусе мастурбирующего мужчину.

В Новосибирске в автобусе №39 заметили мужчину, который публично занимался онанизмом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

«Ехала в автобусе №39, села на остановке ГПНТБ, на последнем сиденье сидел мужчина и занимался непристойностями», — сообщает автор публикации. По слова женщины, его не остановило даже то, что она начала снимать его на телефон.

По мнению читательницы канала, такое поведение неприемлемо, и нарушителя общественного спокойствия следует остановить.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заметили онаниста на берегу Обского моря. Он удовлетворял себя, смотря при этом на проходящих мимо людей. Горожане, проходящие к Обскому морю через эту тропинку, призывают быть осторожными.

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Александр Борисов
журналист

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