В Новосибирской области установлен рекорд по продажам новостроек

Лишь в Октябрьском районе с начала текущего года зарегистрировали 8900 договоров на покупку жилья в новостройках.

В сентябре текущего года в Новосибирской области был зафиксирован абсолютный рекорд продаж новостроек. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Особую активность в сфере строительства проявил Октябрьский район, ставший лидером среди других районов города. С начала текущего года здесь было зарегистрировано 8900 договоров на покупку новостроек. Также в тройку лидеров попали Заельцовский и Ленинский районы.

Только за прошлый месяц в Новосибирской области было заключено 6164 договора купли-продажи на первичном рынке недвижимости. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю существования региона.

Новосибирская область продолжает удерживать лидерство по продаже новых объектов недвижимости в Сибирском федеральном округе. Более 45% от общего числа сделок в СФО приходится именно на этот регион.

Напомним, ГК «Дискус» не успевает сдать дома в Новосибирске в срок.