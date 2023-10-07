В зоне СВО погиб 27-летний спецназовец из Новосибирской области Евгений Глущенко

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом.

27-летний спецназовец из Барабинска Евгений Глущенко погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале «Своих не бросаем (Барабинск)».

Глущенко родился в Барабинске. Он окончил 93-ю среднюю школу в 2012 году и поступил в Куйбышевский политехнический колледж. Затем он служил в армии на протяжении 8 лет.

«20.09.2023 года группа, командиром которой был наш боец, попала под минометный обстрел... Основной удар пришелся на него... Евгений запомнится нам отважным, смелым, верным боевому долгу, любящим сыном и отцом, прекрасным мужем и братом, другом», — сказано в сообщении.

У Глущенко остались жена, сын, родители и брат.

Церемония прощания с Евгением Глущенко пройдет в воскресенье, 8 октября, в Храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Барабинске.

Напомним, четверо погибших новосибирцев «вернулись» на СВО – их позывными названы машины.