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общество

Врач Кутушов рассказал, как безопасно очистить организм от токсинов

Фото: Pexels.com

Врач-токсиколог Михаил Кутушов дал советы о том, как очистить организм от опасных токсинов и улучшить свое общее здоровье.

Эксперт подчеркнул, что ключевым моментом является отказ от вредных привычек и правильное питание.

Как сообщает RuNews24.ru, доктор Кутушов подчеркнул важность нормализации сна и регулярной физической активности для поддержания здоровья. Эти факторы способствуют не только очищению организма, но и укреплению иммунной системы.

Врач также напомнил о важности включения в рацион пробиотиков и клетчатки. Эти вещества помогают бороться с синдромом «ленивого кишечника», улучшают перистальтику и способствуют лучшему перевариванию пищи.

Кроме того, доктор Кутушов предложил использовать замороженные ягоды при приготовлении пищи. Он подчеркнул, что такие ягоды содержат полезные соединения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обсудили профилактику гриппа и ОРВИ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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