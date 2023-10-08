Более 7 миллионов взыскали с владелицы взлетевшего батута в Барнауле

В Барнауле с хозяйки взлетевшего батута взыскали более семи миллионов рублей.

С владелицы взлетевшего батута в Барнауле, на котором пострадали две девочки четырёх и пяти лет, взыскали 7,4 миллиона рублей. Хозяйка компенсировала ущерб. Об этом сообщили в «Толк» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Алтайскому краю.

Стало известно, что женщина в 2019 году женщина купила и ввела в эксплуатацию батут, проигнорировав технические регламенты. Сибирячка также наняла сотрудников без спецподготовки.

30 мая 2021 года батут взлетел в воздух. С него упали две девочки четырёх и пяти лет — они получили тяжёлые травмы.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предпринимательница получила три года условно с трёхгодовым испытательным сроком, а также штраф за моральный ущерб.

Напомним, что в Новосибирске у местной жительницы взорвался телефон, который она оставила на зарядке на всю ночь.