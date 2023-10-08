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общество наука

Чудо-шапочку для восстановления памяти изобрели в Новосибирске

Фото: sibnoc.nso.ru

Прибор для восстановления памяти после инсульта изобрели новосибирские учёные.

В Новосибирске учёные изобрели прибор для восстановления памяти после инсульта. Новое медицинское оборудование было создано в рамках проектов «СиббиоНОЦ» при использовании средств господдержки. Об этом сообщили на официальном сайте «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра».

Шапочку показали в НГМУ. Она предназначена для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт.

По словам учёных, в мире нет аналогов аппарата «Нейролимп». Прибор работает по принципу звукового и светового воздействия на головной мозг. Помимо прочего, с помощью магнитных полей он стимулирует кору головного мозга. Неврологи отмечают, что эта разработка улучшит качество жизни многих пациентов.

«Актуальность разработки очень высока. Это связано не только с серьезными последствиями нарушений мозгового кровообращения. Когнитивные функции страдают у многих возрастных пациентов, в том числе тех, кто перенес коронавирус», — заявила доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии НГМУ Лариса Щепанкевич.

Сейчас аппарат проверят на здоровых добровольцах, а позже начнётся тестирование на пациентах после инсульта и тяжёлых форм коронавируса.

Напомним, что министр обороны РФ дал указание заводу Чкалова в Новосибирске производить больше СУ-34.

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Диана Джафарова
журналист

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