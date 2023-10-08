Сергей Шойгу поручил увеличить производство СУ-34 в Новосибирске

Министр обороны РФ дал указание заводу Чкалова в Новосибирске производить больше СУ-34.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиаремонтный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ), где дал указание увеличить производство и ремонт боевого самолета Су-34. Министр отметил, что данный самолет является основным средством военной деятельности и выполняет множество вылетов ежедневно, поэтому необходимо ускорить процесс производства.

НАЗ занимается серийным производством сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 с 2006 года. Предприятие, являющееся частью Объединенной авиастроительной корпорации, регулярно поставляет эти самолеты Воздушно-космическим силам России. Однако точное количество поставленных самолетов не сообщается, а в официальных пресс-релизах применяется формулировка «выполняется поставка по программе текущего года».

Шойгу назвал эти самолёты «основной рабочей лошадью» и отметил, что вопрос обеспечения Вооруженных Сил новейшей авиационной техникой всегда находится в центре внимания.