Стала известна дата первого снега в Новосибирске в октябре-2023

Новосибирские синоптики рассказали о возможных датах первого снега в регионе.

Первый снег в Новосибирске в октябре 2023 года ожидается несколько позже, чем обычно, из-за теплой погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, первые осадки в виде снега можно ожидать после 17-18 числа, в конце второй декады октября.

Следует отметить, что первый снег будет мокрым и постоянного снежного покрова не стоит ожидать до ноября. Обычно в Новосибирске первый снег выпадает уже в первую декаду октября, но в этом году жители мегаполиса наслаждаются теплой погодой.

Осадки во второй декаде октября связаны с колебаниями температур. Ночью температура будет колебаться от +2...+7 до -4...-9 градусов, днем от +12...+17 до -4...+1 градуса.

В третьей декаде ожидается повышение температуры. Ночью она составит 0...+5 градусов, днем – +9...+14 градусов. Однако, в конце октября погода снова похолодает.

Во второй половине месяца, особенно в третьей декаде, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также снега.

Напомним, в Новосибирске 9 октября начнётся метеорный «ливень» Дракониды.